Monitoraggio delle perdite, nuovi lavori sulla rete idrica a Latina e Sabaudia: stop il 22 aprile

LATINA – Nuovi lavori sulla rete idrica interesseranno stavolta le frazioni intorno a Latina e Borgo Vodice a Sabaudia, dove il 22 aprile ci sarà un’interruzione idrica. Si tratta di una parte delle opere in programma per digitalizzare e ammodernare oltre 2.500 km di rete su tutto l’Ato4-Lazio Meridionale, nell’ambito del progetto Global Water Evolution.

Nei comuni di Latina e Sabaudia verranno realizzati lavori per la distrettualizzazione della rete idrica, con l’installazione di misuratori di portata sui serbatoi: “Si tratta – spiegano da Acqualatina – di strumenti fondamentali per suddividere la rete idrica in distretti e migliorarne il controllo. Questa operazione consente di monitorare con maggiore precisione i flussi d’acqua, individuare rapidamente eventuali perdite, o anomalie, e garantire una gestione più efficiente e sostenibile del servizio idrico”.