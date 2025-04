Controlli e sanzioni a Sermoneta sulla raccolta differenziata

SERMONETA – Migliorare la qualità della raccolta differenziata anche attraverso la sensibilizzazione dei cittadini sul corretto conferimento dei rifiuti: è questo l’obiettivo dei controlli avviati dal Comune di Sermoneta, in collaborazione con la ditta Del Prete, gestore del servizio di igiene urbana. L’iniziativa, che rientra nel più ampio piano di potenziamento del sistema di raccolta, prevede una serie di verifiche puntuali sui sacchetti e i bidoni esposti dai cittadini, per identificare errori, scarti impropri e comportamenti non conformi alle regole del conferimento. «Lo scopo principale dell’attività non è sanzionare, anche se in alcuni casi è stato necessario visto il reiterarsi di comportamenti scorretti, ma educare e accompagnare i cittadini verso una differenziata più corretta ed efficace», spiega il consigliere delegato all’ambiente Vittorio Pacini. «Una cattiva separazione dei materiali comporta lo scarto di interi carichi di raccolta, che non possono essere avviati al riciclo e finiscono in discarica, con costi economici e ambientali per l’intera collettività. I controlli vogliono essere un momento di confronto con i cittadini per spiegare nel dettaglio cosa va e cosa non va conferito nei diversi contenitori. Un piccolo errore può compromettere il lavoro di tanti». Gli operatori della ditta Del Prete, insieme al loro responsabile, alla Polizia locale e all’ufficio Ambiente del Comune, stanno effettuando ispezioni a campione sui sacchi esposti per il ritiro, segnalando la presenza di materiali non conformi e lasciando appositi avvisi informativi. In due casi si è ricorsi alle multe per il reiterato errato conferimento, specialmente nella zona del centro commerciale dove, per risolvere la problematica, è in partenza l’estensione del porta a porta con i mastelli. È stata frequentemente riscontrata la presenza di materiali differenziabili (plastica, carta, vetro, metalli) nei conferimenti dell’indifferenziata. «Tutti possiamo fare la nostra parte. Una differenziata fatta bene parte dalle nostre case e dai nostri piccoli gesti quotidiani», ha aggiunto Vittorio Pacini. «Per questo chiediamo la collaborazione di tutti, perché la qualità dei rifiuti che produciamo è responsabilità collettiva». C’è un numero verde a disposizione della cittadinanza: 800 606 001, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13, o la mail sermoneta@delpretesrl.it.