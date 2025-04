Nelle Asl anche un direttore socio-sanitario: l’annuncio della Regione Lazio

LATINA – «La Giunta regionale del Lazio ha approvato una proposta di legge molto importante, fortemente voluta dal Presidente Francesco Rocca e da me, che istituirà una nuova figura all’interno delle ASL: quella del direttore socio-sanitario. Questo nuovo ruolo andrà ad affiancare l’attuale terna composta da direttori generali, direttori sanitari e direttori amministrativi, con l’obiettivo di integrare in maniera organica e coordinata tutta la parte del sociale con quella sanitaria. Un esempio importante e virtuoso di vera integrazione socio-sanitaria che gli assessorati alla sanità e alle politiche sociali della Regione Lazio stanno cercando di raggiungere sempre di più». Lo dichiara Massimiliano Maselli (Assessore all’Inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio).

«Il direttore socio-sanitario – aggiunge Maselli – coadiuverà il direttore generale nella gestione delle ASL, fornendogli pareri obbligatori su materie di sua competenza, partecipando ai processi di programmazione strategica e garantendo l’attuazione degli obiettivi individuati nel piano sociale regionale. La legge, che consta di 6 articoli, specifica che per la nomina dei direttori socio-sanitari, i direttori generali delle ASL dovranno utilizzare l’elenco degli aspiranti alla nomina, in possesso dei requisiti previsti dalla norma, che si andrà a formare attraverso un bando pubblicato dalla Regione Lazio entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge».