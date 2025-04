Omicidio in pieno giorno a Mondragone: ucciso imprenditore di Formia

Omicidio questa mattina a Mondragone, in provincia di Caserta. Un imprenditore di Formia, Luigi Magrino, attivo nel settore del commercio di auto, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco all’interno della sua automobile, mentre si trovava in una stazione di servizio lungo la via Domiziana.

Secondo una prima ricostruzione, Magrino si era fermato per fare rifornimento presso il distributore Agip Eni Station, nel tratto urbano della Statale. È stato lì che un uomo, individuato dai carabinieri come presunto autore del delitto, avrebbe aperto il fuoco, colpendo mortalmente la vittima e dandosi poi alla fuga davanti a diversi testimoni presenti nell’area di servizio. All’arrivo dei soccorsi, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. L’auto della vittima è rimasta ferma accanto alle pompe di carburante, mentre il corpo è stato coperto con teli neri per proteggerlo dalla vista dei numerosi curiosi accorsi sul posto. L’area è stata immediatamente isolata dai carabinieri del reparto territoriale di Mondragone, che stanno conducendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.