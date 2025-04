“Vengo lì e ammazzo te e tuoi”: arrestato un 34enne di Latina

LATINA – “Ora vengo lì e ammazzo te e tutta la tua famiglia”. La minaccia di morte è stata pronunciata da un uomo di Latina già noto alle forze dell’ordine alla ex, una 24enne residente a Policoro in provincia di Matera. E’ stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Temendo per la propria vita, per quella di sua figlia e dei familiari la giovane si è convinta a denunciare le violenze subite per anni nel silenzio. I fatti il 26 aprile quando si è recata presso la stazione dei Carabinieri riferendo dei messaggi ricevuti sul cellulare. Nel corso delle dichiarazioni rese ai militari, la donna ha riferito delle condotte vessatorie del compagno, consistite in violenze morali, fisiche e psicologiche, avvenute anche alla presenza della figlia minorenne.

Avvertiti dai colleghi,. i carabinieri della Stazione di Latina, hanno arrestato in differita l’autore delle minacce, un 34enne della provincia di Latina accusato di maltrattamenti contro la convivente. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato portato nel carcere di Latina.