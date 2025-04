Paper Week 2025, a Latina un workshop gratuito di collage

LATINA – Sabato pomeriggio a Latina nell’ambito della Paper Week 2025 si terrà a Latina il workshop di collage Mixtape, proposto da IL MURO, in collaborazione con la rivista letteraria Risme e con il patrocinio di Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, per la Paper Week 2025, campagna dedicata all’informazione e alla formazione su raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone, organizzata da Comieco, in collaborazione con Federazione Carta e Grafica, Unirima e con il patrocinio di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ANCI, Utilitalia e la media partnership di Rai TgR.

“Oiettivo della Paper Week – ricordano gli organizzatori – è raccontare a pubblici diversi e con linguaggi e modalità di ingaggio differenti, come la raccolta differenziata di carta e cartone che facciamo nelle nostre case dia il via ad un processo industriale efficace ed efficiente, che produce grandi risultati in favore dell’ambiente, della comunità e della nostra economia”.

Durante questa settimana, si alterneranno iniziative culturali, ludiche e informative, per spiegare – a scuole, associazioni di categoria, realtà culturali e sociali del territorio, istituzioni, organi d’informazione, famiglie e imprese – il valore e le potenzialità di materiali rinnovabili e riciclabili come carta e cartone.

A Latina Mixtape è un workshop di collage gratuito, a tema musica e cinema, che sarà condotto da Jamila Campagna sabato 12 aprile, dalle ore 15 alle 19 a Latina, presso lo studio creativo di via Cairoli, 13. Durante il workshop i partecipanti esploreranno il riciclo creativo della carta, ispirandosi proprio alla rubrica Mixtape della rivista Risme. Armati di forbici, carta e colla, saranno invitati a realizzare il collage all’interno del libricino pieghevole delle musicassette vintage che il team de IL MURO ha recuperato per l’occasione.

I collage saranno tematici e dovranno seguire i temi dei numeri di Risme:

n. 18: Tutte le famiglie felici si somigliano; ogni famiglia infelice, invece, è infelice a modo suo

n. 17: Gli androidi sognano ancora pecore elettriche?

n. 16: Cianfrusaglie

n. 15: Di cosa parliamo quando parliamo d’amore

n. 14: Ti inganno!

n. 13: To be hungry – Avere fame

n. 12: L’ora blu

Ognuno sarà inoltre invitato a immaginare un elenco di film legati al tema e una playlist di canzoni che faccia da colonna sonora immaginaria.

Il workshop è patrocinato da Cittadellarte – Fondazione Pistoletto e in questi giorni il team de IL MURO ha fatto un mini briefing con Francesco Saverio Teruzzi, rappresentante della Fondazione Pistoletto e coordinatore degli Ambasciatori del Terzo Paradiso. Dall’immaginazione condivisa è nata una compilation ideale dedicata al Terzo Paradiso, nei suoi valori propositivi ed ecologici, eseguendo le note di alcuni brani di musicisti e cantanti che nel tempo hanno collaborato con Michelangelo Pistoletto e con la Fondazione.

Riccardo Tesio, fondatore e chitarrista dei Marlene Kuntz, ha inoltre indicato tre brani della sua band affini alla sensibilità naturalistica e legati all’idea di rispetto e tutela dell’ambiente: Canzone Ecologica, Tutto tace, Lacrima.

Questi i brani della compilation ideale:

Terzo Paradiso – Subsonica

Pedala – Frankie Hi-NRG

Puoi Fidarti di Me – Giovanni Caccamo

Lacrima – Marlene Kuntz

Mr. Carousel – Noiserv

I Giardini di Marzo – Lucio Battisti

Oltre gli alberi – ComaCose

La partecipazione al workshop è gratuita; i posti sono limitati, si consiglia dunque la prenotazione.

Per info e iscrizioni 3381395669

Alcune importanti informazioni sulla raccolta differenziata di carta e cartone:

• è utile all’ambiente e all’economia perché: si risparmiano risorse naturali re-immettendo in produzione quanto già

usato; si alimenta un’industria del riciclo che da’ lavoro a diverse migliaia di persone e che è anch’essa

un’eccellenza italiana; si limita la quantità di materiale conferito in discarica con indubbi benefici per l’ambiente e il

paesaggio;

• è sempre più semplice, basta seguire poche regole per favorire il buon riciclo. Non esiste un buon riciclo senza

un conferimento di qualità.

• è un gesto di civismo e di civiltà: è prendersi cura della “casa comune” citata dal Papa nella sua enciclica; è

pensare che ognuno di noi ha nelle mani la possibilità di fare la differenza.

• funziona: tutto quello che viene raccolto viene effettivamente riciclato mediamente nel giro di una settimana. In

Italia ogni minuto vengono riciclate 12 tonnellate di carta e cartone.

Alcune informazioni sulla rivista Risme

Risme nasce l’ultimo giorno del mese di agosto di un’estate in cui non era successo niente. Darle vita fu quasi una necessità.

È diretta da Sara Maria Serafini ed è curata da un gruppo di amici che amano le parole e che alla lettura e alla scrittura hanno dedicato i sogni, e il tempo.

Fino al settembre 2021 ha pubblicato racconti di narrativa non di genere. Oggi è un’officina di bellezza, uno spazio che si occupa di diffondere la cultura e la buona pratica della lettura e ospita diverse forme di narrazione.

Risme vuole essere un diversivo, il vostro compagno durante un piccolo viaggio, un’immagine che ci distrae, la sera, prima di andare a dormire. Ma vuole anche fare da cassa di risonanza per chi ha uno sguardo particolare sul mondo e sa raccontarlo bene.

Risme è un luogo fisico in cui migliorare, a cui tornare.

È la palestra, la casa.

Si rivolge a: scrittori, illustratori, recensori, editori, fotografi, vignettisti ecc.

La pubblicazione dei numeri ha cadenza semestrale.