Play off 5° posto, Cisterna Volley in casa della Rana Verona

CISTERNA DI LATINA – Il Cisterna Volley torna in campo sabato 12 aprile alle ore 20, per la seconda gara dei play off quinto posto, al Pala AGSM dove affronta i padroni di casa della Rana Verona. La formazione pontina, reduce da una convincente vittoria per 3-0 contro la Yuasa Battery Grottazzolina, cercherà di interrompere la serie negativa nei confronti diretti con il club scaligero. Nei cinque precedenti tra le due squadre, infatti, ha sempre avuto la meglio Verona. Tuttavia, la gara d’andata di Regular Season – disputata proprio in Veneto – è stata la più equilibrata, conclusasi al tie-break dopo oltre due ore di gioco e valsa al Cisterna Volley il primo punto stagionale. Una vittoria in questo turno permetterebbe ai ragazzi di coach Falasca di consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica, in vista dei prossimi impegni di campionato.

Per Alessandro Finauri (Cisterna Volley): “Rana Verona è un avversario di valore, sicuramente una delle squadre più forti di questo campionato. Noi da parte nostra proveremo a fare la nostra partita contro una delle squadre più importanti in questo Play Off 5° Posto. Sono contento della partita contro Grottazzolina, sia per la squadra che per la mia prestazione. Lavoriamo duramente tutta la stagione per poi farci trovare pronti in momenti come questi, e, nel mio caso, per dimostrare in primis a me stesso di poter stare a questo livello”.

L’AVVERSARIO – Anche la Rana Verona arriva all’appuntamento in un buon momento di forma: la squadra veneta ha superato per 3-1 l’Allianz Milano nella prima giornata del girone, tornando al successo dopo l’eliminazione nei Playoff Scudetto per mano della Gas Sales Bluenergy Piacenza (serie chiusa in Gara 3). La vittoria contro Milano ha segnato un ritorno alla vittoria per gli uomini di Simoni, che non conquistavano un successo dalla giornata conclusiva della regular season, quando si imposero al tie-break contro la Gioiella Prisma Taranto. Le due formazioni si sono già incrociate anche nel corso dei Playoff per il quinto posto della stagione 2023/24. Sempre in quel caso a Verona, con un successo della squadra di casa in tre set.

LA TERNA ARBITRALE

Arbitri: Nava Stefano, Puecher Andrea (Lambertini Alessio)

Video Check: Gioia Riccardo

Segnapunti: Ferrara Federico