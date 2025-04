Per la Benacquista Latina Basket l’ultima giornata

Ultima giornata di regular season che sarà decisiva per il piazzamento in classifica della Benacquista Assicurazioni Latina Basket e anche per stabilire quale sarà l’avversario dei nerazzurri nella griglia playout. Alle ore 18:00 di domenica 27 aprile sul parquet del Palasport di Cisterna di Latina ci sarà la palla a due con la Ristopro Fabriano in occasione della giornata numero 38 del Campionato di Serie B Nazionale.

In caso di vittoria Latina salirebbe a quota 20 punti raggiungendo Cassino e, in virtù dello scontro diretto con l’altra formazione laziale (che non giocherà per via del turno di riposo dovuto all’esclusione di Chieti) concluderebbe la stagione regolare in diciassettesima posizione in classifica potendo, quindi, usufruire del fattore campo durante la post season. Il piazzamento della Benacquista, ma anche i risultati di Desio, Fiorenzuola e Piacenza saranno determinanti per stabilire l’avversario da affrontare.

D’altro canto Fabriano, che attualmente occupa la nona posizione con 36 punti ed è già ammessa ai playin, arriverà pronta a combattere perché la vittoria permetterebbe ai marchigiani di mantenere o migliorare l’attuale piazzamento (dipenderà anche dai risultati di Jesi e Chiusi).

Un match importante, decisivo e per nulla semplice per il quale la Benacquista si è preparata lavorando alacremente e con grande impegno.