I nerazzurri contro il Cerignola vogliono dare tutto

Oggi l’ultima giornata di serie C NOW. I nerazzurri, impegnati sul campo del Cerignola vogliono dare tutto anche oggi tutto come ha ribadito il tecnico Bruno in sala stampa ieri, i suoi uomini saranno pronti a dare battaglia agli avversari. “La partita sarà difficile, ha detto in sala stampa, tosta, perché loro vorranno chiudere bene in casa dopo due sconfitte. Dal canto nostro vogliamo finire bene e lasciare un ricordo positivo dopo una stagione così e così, sarà una gara tosta ma egregia, giocherà chi ha giocato un po’ meno, ho chiesto un approccio serio.” Fischio d’inizio ore 20!