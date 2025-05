Primo Maggio con Lievito tra scienza, libri, musica e cinema

Chi ha scelto di restare in città per il Primo Maggio potrà regalarsi una giornata speciale grazie alla rassegna Lievito, che propone un programma variegato, ricco di contenuti culturali, incontri e musica. Una festa per la mente e per i sensi, nel segno della conoscenza, della bellezza e della condivisione. E con una sorpresa in chiusura: un’anteprima cinematografica d’autore alla presenza dei protagonisti.

Si comincia alle 11:00, nella Sala Grande di Palazzo M, con un appuntamento dedicato alla scienza. La professoressa Francesca Cipollini, esperta di osservazione della Terra, guiderà il pubblico in un viaggio “dallo spazio”: l’incontro “Visti dallo spazio” approfondirà il ruolo dei satelliti ESA, Copernicus e EUMETSAT nel monitoraggio del nostro pianeta. Una riflessione attuale e concreta su come i dati scientifici possano aiutarci ad affrontare le sfide ambientali del presente e del futuro.

Nel pomeriggio, alle 17:00, sempre a Palazzo M, si cambia registro con la presentazione del libro “Essere pace nel mondo” di Davide De Maria, in dialogo con Renato Chiocca. Un invito alla riflessione sul significato profondo della pace, intesa come esperienza personale prima ancora che come obiettivo collettivo. L’iniziativa è promossa da Italia Solidale, associazione missionaria internazionale impegnata sul fronte della solidarietà e della crescita interiore.

Alle 19:00, nel cortile del Palazzo, spazio alla musica con il concerto degli ItaFrik, un ensemble che mescola sonorità africane e italiane, dando vita a un linguaggio universale fatto di ritmo e armonia. In scena la voce potente di Awa Koundoul, accompagnata da Issa Diarra alla chitarra, Papis Diarra al basso, Silvio Scena alle tastiere, e i percussionisti Marco Libanori e Mbeba Dieng.

A seguire, dalle 20:00, il Foyer del Palazzo ospita una degustazione a cura della Strada del Vino e del Nad Chiosco 8, per una pausa conviviale tra sapori locali e vino di qualità.

Ma il vero colpo di scena della giornata arriva alle 20:30 al Cinema Corso, con un evento fuori programma di grande richiamo: la proiezione del film “Una figlia” di Ivano De Matteo, con Stefano Accorsi tra i protagonisti. Un’occasione speciale, resa ancora più preziosa dalla presenza in sala del regista e della sceneggiatrice Valentina Ferlan, che incontreranno il pubblico al termine della proiezione. I biglietti sono disponibili in prevendita presso il Multisala Corso.

In attesa del gran finale del 2 maggio, quando a Latina farà tappa lo Strega Tour con la presentazione dei dodici candidati al prestigioso Premio Strega, Lievito conferma la sua vocazione a creare connessioni tra cultura, comunità e territorio.