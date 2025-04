Scioglimento per mafia ad Aprilia, il Pd: “Il Partito Democratico è pronto oggi e lo sarà domani al fianco della cittadinanza di Aprilia”

APRILIA – “La decisione del Consiglio dei Ministri di sciogliere per infiltrazioni mafiose il Comune di Aprilia, in seguito alla grave inchiesta dello scorso luglio che ha portato a numerosi arresti, incluso il Sindaco di centrodestra, delinea un quadro inquietante di condizionamento della cosa pubblica da parte della criminalità organizzata”. In un intervento congiunto, il Segretario Regionale PD, Daniele Leodori, e il Segretario Provinciale, Omar Sarubbo augurano “un proficuo lavoro a chi sarà chiamato a gestire questa delicata fase commissariale” e guardano al futuro.

“Siamo già impegnati nella costruzione di una solida alternativa di forze democratiche e progressiste, con l’obiettivo primario di restituire ad Aprilia un futuro all’insegna del buongoverno e della piena legalità. Da questi mesi di grande turbamento e sgomento deve e può nascere un forte desiderio di riscatto, un rinnovato slancio di partecipazione dal basso che coinvolga attivamente la cittadinanza”, dichiarano in una nota.

Si riparte dal recente congresso che ha eletto Davide Zingaretti alla guida del circolo locale: “Si è inaugurata una stagione di ascolto attento e di coinvolgimento diretto dei cittadini – dicono Leodori e Sarubbo – Rivolgiamo un appello a tutti i territori: l’ombra della mafia non conosce confini amministrativi e richiede una vigilanza costante. Ad Aprilia, ci impegniamo a costruire un’alternativa credibile, mantenendo viva la memoria di quanto accaduto per scongiurare ogni strumentale tentativo di rimozione. Ricordare non è solo un dovere, ma la premessa indispensabile per una vera ripartenza. Il Partito Democratico è pronto oggi e lo sarà domani al fianco della cittadinanza di Aprilia, che merita di non essere più danneggiata dalle condotte di pochi, per valorizzare appieno le tante energie e risorse positive del suo tessuto civico”.