Terracina, 25enne indiano accoltella due colleghi braccianti sul posto di lavoro: arrestato

TERRACINA – Due lavoratori indiani sono stati feriti da fendenti mentre erano sul posto di lavoro. E’ accaduto in un’azienda agricola di Terracina, ieri pomeriggio. La polizia ha arrestato un 25enne connazionale dei due, indiziato di essere l’autore dell’aggressione. Le vittime sono tutte impiegate come braccianti nella stessa azienda.

Al loro arrivo i poliziotti del Commissariato di Terracina hanno trovato sia il presunto autore dei fatti che le vittime, una colpita con un coltello al fianco destro e l’altra nel tentativo di fermare l’aggressore, colpita ad una mano. Futili i motivi che avrebbero spinto il giovane indiano al gesto, ricostruiti dagli investigatori attraverso l’ascolto dei testimoni presenti sul posto.

Le persone ascoltate hanno riferito che già da un po’ di giorni l’uomo stava creando qualche problema sul posto di lavoro, infastidendo senza motivo i colleghi e pronunciando parole scomposte, tanto che era stato richiamato dai colleghi più anziani in varie occasioni. Ieri mattina l’epilogo, dopo una discussione con un altro lavoratore, l’uomo ha sferrato una coltellata al fianco destro colpendo in seguito anche l’altro collega intervenuto per fermarlo. Il coltello, che era stato nascosto in una cassetta degli attrezzi da lavoro, è stato sequestrato. Gli agenti hanno raccolto anche la testimonianza della titolare dell’azienda.

L’uomo, su disposizione dell’A.G. è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Commissariato di Terracina in attesa dell’udienza di convalida prevista questa mattina.