Allarme siccità, il Consorzio di Bonifica cerca di salvare l’agricoltura: lavori per grandi invasi e riuso delle acque reflue

LATINA – La siccità che potrebbe accompagnare l’imminente estate è “potenzialmente più critica, se non significativamente più grave” di quella registrata nelle primavere del 2017 e del 2023. Lo dicono i tecnici del Consorzio di Bonifica che dal 2017 misurano costantemente i gruppi sorgivi della pianura pontina e della piana di Fondi. La situazione peggiore nel distretto irriguo Centrale Piegare del gruppo sorgivo Ninfa dove regime pluviometrico registrato a gennaio del 2025, confrontato con le ultime annualità, mostra una netta diminuzione di circa il 40% e la prima conseguenza è la bassa ricarica delle falde. A Ninfa la portata rilevata a gennaio del 2025 mostra una riduzione di oltre il 90% rispetto all’anno scorso e all’anno medio. La conseguenza più diretta è che il Consorzio è costretto ad attivare una turnazione e razionalizzazione del servizio irriguo all’utenza.

Un quadro preoccupante che riguarda complessivamente tutto il sistema: le sorgenti monitorate evidenziano complessivamente una significativa riduzione delle portate e per questo, oltre a coinvolgere le organizzazioni di categoria Coldiretti Confagricoltura e Cia, il Consorzio di Bonifica ha organizzato un incontro che si è tenuto ieri pomeriggio presso l’impianto idrovoro di Mazzocchio, dal titolo “Il Consorzio e il futuro del territorio” invitando autorità civili, politiche e militari della provincia di Latina e l’assessore regionale all’agricoltura Giancarlo Righini.

Gli ingegneri dello staff tecnico del Consorzio hanno relazionato sui progetti e lavori in corso d’opera per provare a salvare l’agricoltura (e non solo) promuovendo la lotta agli sprechi e una gestione sostenibile della risorsa idrica; la riqualificazione energetica degli impianti irrigui; il recupero e il riuso delle acque reflue per il trattamento delle acque destinate all’irrigazione agricola e per la realizzazione di grandi invasi, il più grande da 8 milioni di metri cubi quello sul fiume Ufente, che sarà sbarrato con una paratoia e andrà ad alimentare il Selcella e da qui il sistema irriguo.

Ne ha parlato nel suo intervento ricordando anche alcuni significativi numeri da tenere a mente per comprendere la portata del Consorzio, il presidente Lino Conti.

“Un momento importante di approfondimento e di confronto, il consorzio significa garantire il futuro dell’agricoltura. Così lottiamo contro i cambiamenti climatici”, ha sottolineato l’assessore regionale all’agricoltura Giancarlo Righini.

All’incontro hanno portato i saluto istituzionali la Vicaria del Prefetto, la dottoressa Monica Perna, il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli, e il sindaco di Pontinia Eligio Tombolillo nel cui territorio ricade l’impianto idrovoro di Mazzocchio