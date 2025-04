Un portalettere di Terracina insignito della Stella al merito del Lavoro

LATINA – Orlando Scaccia, caposquadra portalettere nel Centro di Recapito di Terracina di Poste Italiane, sarà insignito dell’onorificenza “Stella al Merito del Lavoro” dal Quirinale. Intanto, nell’attesa del conferimento formale per meriti “di perizia, laboriosità e buona condotta morale”, ha ricevuto un attestato di stima e riconoscimento dall’azienda.

Orlando Scaccia, che lavora con Poste italiane dal 1985 aveva cominciato come usciere e successivamente, dopo qualche anno è passato nella struttura della Logistica come portalettere a Terracina dove con il passare degli anni è diventato il caposquadra del Centro di Recapito.

È il sedicesimo anno consecutivo che la Commissione nazionale istituita per l’occasione ha deciso di premiare con il titolo di Maestro del Lavoro i dipendenti del Gruppo Poste Italiane, su tutto il territorio nazionale e in rappresentanza della maggior parte dei ruoli professionali. Saranno in tutto 94 i dipendenti di Poste Italiane insigniti dell’onorificenza.

La stella al merito del Lavoro nasce per “premiare singoli meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale dei lavoratori dipendenti da imprese pubbliche o private”. Ne sono destinatari “cittadini italiani che abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni alle dipendenze della stessa azienda o di trent’anni alle dipendenze di aziende diverse; lavoratori italiani all’estero, senza l’osservanza dei predetti limiti di anzianità”.