Controlli del NAS, ristoranti chiusi e sanzioni tra Formia, Pontinia e Cori

Due ristoranti chiusi, alimenti sequestrati e multe salate: è il risultato dei recenti controlli del NAS di Latina, impegnato in un’azione straordinaria di contrasto alle irregolarità nel settore della ristorazione.

A Formia, i militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, insieme ai tecnici dell’ASL, hanno disposto la sospensione immediata dell’attività di una pizzeria-ristorante per gravi carenze igienico-sanitarie. I locali si presentavano in condizioni di degrado, con attrezzature incrostate, ambienti sporchi e strutture fatiscenti. Al titolare è stata comminata una sanzione amministrativa di 1.000 euro.

A Pontinia, in una trattoria-pizzeria, sono stati sequestrati circa 35 chili di alimenti – tra cui salsicce e altri insaccati – completamente privi di etichettatura e documentazione che ne attestasse la provenienza. Per il gestore è scattata una multa di 1.500 euro.

Ancora più critiche le condizioni riscontrate in un ristorante di Cori: sporcizia diffusa, pareti annerite dalla muffa, assenza di acqua calda e un congelatore in pessimo stato hanno portato all’immediata chiusura dell’attività da parte dell’ASL. Anche in questo caso, è stata elevata una sanzione di 1.000 euro.

L’operazione rientra nell’ambito di una più ampia strategia di monitoraggio condotta dai Carabinieri del NAS per garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica. I controlli – fanno sapere i militari – proseguiranno nei prossimi giorni, con particolare attenzione alla salubrità dei locali e alla tracciabilità degli alimenti.