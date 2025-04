La storica gioielleria De Vitis di Sabaudia in mostra a Roma per gli 80 anni di Confcommercio

LATINA – In occasione delle celebrazioni per gli 80 anni di Confcommercio, la Gioielleria De Vitis di Sabaudia è stata inserita fra le attività storiche più emblematiche per rappresentare il traguardo: il 29 aprile del 1945 veniva infatti fondata a Roma la più grande rappresentanza d’impresa in Italia. Ma l’attività pontina, oggi bottega storica della regione Lazio, esisteva da molto prima: in Piazza del Comune a Sabaudia il negozio aveva aperto nel 1936, due anni dopo la Fondazione.

Oltre ad essere inserita nell’Archivio Storico di Confcommercio, la gioielleria partecipa alla mostra Ricordare il futuro, inaugurata il 29 aprile a Roma all’Auditorium Parco della Musica alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Emblematico lo scatto scelto anche come copertina del teaser della mostra: Maria De Vitis all’interno della gioielleria di famiglia in Piazza del Comune a Sabaudia, con alle spalle un’intera parete di orologi dell’epoca”, sottolineano in una nota dall’associazione di categoria.

“L’immagine – spiegano – si potrebbe intitolare Il tempo delle donne poiché richiama il fatto che nella fotografia sono presenti numerosi orologi che segnano il tempo alle spalle della donna in primo piano; ma vuole richiamare soprattutto un significato più profondo, ovvero il momento storico fondamentale che si stava vivendo all’epoca nel Paese, dato che le donne in Italia avevano appena votato per la prima volta, prendendo parte attiva alla vita politica, imprenditoriale e sociale da protagoniste. La Gioielleria De Vitis in questo è da sempre all’avanguardia, portata avanti da oltre 40 anni proprio dalle donne della famiglia”.

“Siamo orgogliosi di essere parte di questa lunga e importante storia italiana; fieri di aver accompagnato generazioni di persone nei momenti più importanti della loro vita e di essere ancora qui con la quarta generazione, nel segno della tradizione ma con uno sguardo all’innovazione, per “ricordare il futuro”, come magistralmente recita il titolo della mostra all’Auditorium di Roma”, commentano i De Vitis.