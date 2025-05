Latina, proiezione del video “Deo Gratias” nella parrocchia di Santa Chiara

Sarà proiettato sabato 10 maggio alle ore 19.00, presso la sala parrocchiale della chiesa di Santa Chiara a Latina, il video della rappresentazione Deo Gratias, messa in scena l’8 settembre 2024 a Lenola.

L’opera, dedicata alla figura di Gabriele Mattei, è stata adattata e diretta da Simone Ignagni e si presenta come “un racconto che va oltre gli occhi, un’apparizione che parla all’anima”. Nel cast figurano Ivan Padrone nei panni di Gabriele Mattei, Sara De Luca nel ruolo della Madonna, Marco Mulattieri (Giovanni), Erik Luciano Pacioni (Regolo), Federico Marsella (Matteo) e Mariastella Terelle (Satana). L’iniziativa rientra in un percorso culturale e spirituale volto a valorizzare la figura di Gabriele Mattei e a promuovere la riflessione su temi universali come la fede, il sacrificio e la lotta tra il bene e il male.