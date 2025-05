A Latina torna Bicincittà, 10 km per famiglie, scolaresche e cittadini di ogni età

LATINA – Torna domenica 18 maggio a Latina, Bicincittà, manifestazione cicloturistica sulla distanza di 10 chilometri, aperta a tutti che si svolge in contemporanea in svariate città italiane ed estere. Famiglie, scolaresche e cittadini di ogni età potranno pedalare lungo le vie del centro e verso i nuovi quartieri a partire dalle 10.30: il raduno di due ore prima e lo start sono previsti lungo Corso della Repubblica, all’incrocio con via Eugenio di Savoia.

Il Comitato Territoriale UISP di Latina presieduto da Andrea Giansanti e coordinato dal segretario generale Domenico Lattanzi e dal vicepresidente Andrea Bentini, ha disegnato il percorso e predisposto assistenza sanitaria, copertura assicurativa e n ristoro a fine percorso. “La sicurezza di tutti sarà garantita dalla Polizia Locale”, dicono.

L’iscrizione a 5 euro, il cui tagliando consentirà di partecipare all’estrazione di svariati premi, splendide biciclette comprese. I partners dell’iniziativa, Concessionaria Fiori, Sport85 e Marsh, offriranno riconoscimenti alle scuole, premiandone le tre con il maggior numero di iscritti. I biglietti per partecipare sono già disponibili e possono essere acquistati in diversi istituti e plessi della città: l’Istituto A. Volta, l’Istituto T. Tasso (sia nella sede centrale che in quella di Piazza Moro), l’Istituto Sacro Cuore, l’Istituto L. da Vinci, la Scuola dell’infanzia “Aleramo” e l’Istituto Majorana. Oltre alle scuole, è possibile acquistare i biglietti anche in alcune edicole situate in punti strategici del centro: in Via Pablo Picasso, Via Emanuele Filiberto, Via Sant’Agostino, Largo Francesco Cavalli e Corso Matteotti. Per tutte le informazioni consultare il sito uisplatina.it o inviare un messaggio whatsapp al 328.1193101.