“L’impatto delle criptovalute sull’economia reale”: alla Sapienza un confronto sui nuovi scenari dell’era digitale

Giovedì 15 maggio 2025, alle ore 9:30, la Sala delle Lauree della Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma ospiterà l’incontro “Nell’era digitale: l’impatto delle criptovalute sull’economia reale”, un momento di confronto su uno dei temi più attuali del panorama economico e tecnologico globale.

Promosso dal Consorzio T-Tauri, con il patrocinio della Sapienza, della Regione Lazio, di Unindustria e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, l’evento riunirà accademici, rappresentanti istituzionali, esperti di innovazione e attori del mondo imprenditoriale, in un dibattito che si preannuncia ricco di spunti.

Ad aprire i lavori sarà il Viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, seguito dall’intervento dell’On. Sandra Savino, sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Un segnale forte dell’attenzione delle istituzioni verso un settore che sta attraversando una fase cruciale: secondo gli analisti, il 2025 sarà l’anno della definitiva transizione delle criptovalute nel mainstream finanziario, con una sempre maggiore integrazione nei portafogli degli investitori tradizionali.

Durante l’incontro si discuterà dei principali interrogativi che accompagnano l’evoluzione delle valute digitali: dalla sicurezza informatica nell’era del quantum computing, al rapporto tra blockchain e privacy, fino al ruolo emergente delle stablecoin come strumenti di politica economica.

Il mercato italiano della Blockchain e del Web3, nel frattempo, continua a crescere: nel 2024 ha raggiunto un valore di 40 milioni di euro, con il 49% degli investimenti concentrato nei settori finanziario e assicurativo. Tuttavia, il sistema imprenditoriale italiano sconta ancora un certo ritardo rispetto ad altri Paesi europei, con molte startup che scelgono di spostarsi in contesti più favorevoli all’innovazione.

Tra i relatori accademici attesi ci sono Giovanni Di Bartolomeo, Preside della Facoltà di Economia della Sapienza, Giuseppe Ciccarone, ordinario di Economia, e Bernardino Quattrociocchi, ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, che modererà l’incontro.

“Un argomento di cui discutere, perché il fenomeno delle criptovalute pur essendo ancora di nicchia, è in forte crescita e già vediamo le prime imprese costituirsi con un capitale sociale in criptovalute. Il tema è interessante anche nella prospettiva dell’euro digitale – spiega il professor Bernardino Quattrociocchi. – Vogliamo studiare che cosa succederà in un futuro che viaggia a velocità avvenieristica, e probabilmente quello che oggi pensiamo sia il futuro è già la realtà e non ce ne siamo resi conto”.

Sono previsti anche gli interventi di Giuseppe Emanuele Cangemi (Vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio), Giuseppe Biazzo (Presidente di Unindustria), Giovanni B. Calì (Presidente ODCEC Roma), Pamela Pace (Neverhack Southern Europe) e Giuseppe Pastore (Presidente Consorzio T-Tauri). Proprio quest”ultimo, tra i più attivi organizzatori dell’appuntamento, ha raccontato a Gr Latina l’esigenza di farsi trovare pronti in uno scenario che è già in atto e che rischia, se non governato, di travolgerci.