A Ventotene la Provincia celebra con gli studenti la Giornata d’Europa

VENTOTENE – “Abbiate cura dell’Europa per coltivare pace e futuro”. Lo ha detto oggi il Presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli parlando da Piazza Castello dove si sono svolte le celebrazioni per il 9 maggio, Festa dell’Europa 2025 sull’isola culla del pensiero federalista europeo e luogo in cui prese forma, nel pieno del secondo conflitto mondiale, l’idea di un’Europa unita, libera e solidale. Era presente la prefetta di Latina Vittoria Ciaramella, il sindaco Carmine Caputo e l’attore e regista formiano Maurizio Stammati.

La giornata del 9 maggio, anniversario della Dichiarazione Schuman del 1950, rappresenta una data importante – ha detto Stefanelli che, in collaborazione con l’Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli, ha voluto accompagnare una delegazione di studenti degli istituti superiori del territorio in una visita istituzionale sull’isola come evento “di formazione civica europea, della memoria storica e della partecipazione attiva”.

Le autorità hanno reso omaggio alla figura di Altiero Spinelli con la deposizione di una corona di fiori sulla sua tomba, nel cimitero dell’isola. La cerimonia è stata moderata da Mario Leone, Direttore dell’Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli.

“Ventotene è molto più di un simbolo – ha dichiarato il Presidente Gerardo Stefanelli – è il luogo dove è nato un pensiero rivoluzionario, che ha saputo immaginare la pace e l’integrazione in un continente in frantumi. Oggi, più che mai, abbiamo il dovere di custodire e rilanciare quel messaggio. Il riconoscimento di Ventotene come Capitale ideale d’Europa non è solo un atto simbolico: ha un valore educativo, culturale e istituzionale fondamentale, soprattutto per le nuove generazioni.”