Black out alla ex Rossi Sud: famiglie e bambini di pochi mesi da sei giorni senza corrente

LATINA – E’ quasi una settimana che le famiglie ospitate alla ex Rossi Sud sono senza corrente. Si tratta dei nuclei familiari per i quali era stata trovata una situazione abitativa emergenziale dopo l’incendio che nell’estate 2022 colpì Al Karama. Lo rende noto Patrizia Randich, volontaria della Caritas che con altre associazioni assiste famiglie e minori, in tutto sedici bambini di ogni età, alcuni molto piccoli.

“Oggi è il sesto giorno che l’elettricità non c’è, non si può vivere così. Manca l’acqua calda e abbiamo tanti bambini, i più piccoli hanno 4, 6 e 10 mesi”, dicono le donne che lamentano anche la presenza massiccia di topi nell’enorme stanzone dove convivono in tanti. “Se mettiamo un pezzo di pane sul tavolo, lo mangiano in cinque minuti. Mangiano anche le bottiglie dell’acqua – raccontano – Con la colla l’altro giorno ne abbiamo catturati sei insieme”.

In questi giorni, poi, l’assenza di corrente obbliga le donne a lavare in bambini con l’acqua fredda e quando arriva il buio non c’è nemmeno un lampione esterno su cui fare affidamento: “Dalle 20 è buio completo, se i bambini si svegliano di notte usiamo le pile a batteria”.

Quale sia la causa del black out, nemmeno i volontari sono riusciti a capirlo: “Ci siamo rivolti agli enti, Comune e Provincia che devono intervenire. Ma c’è stato un rimpallo e per il momento tutto tace”, dice Randich.