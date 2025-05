Adattiva Pontinia a un passo dalla finale scudetto

PONTINIA – Sabato 10 Domani alle ore 19:00 l’Adattiva Pontinia avrà a disposizione il primo match point per eliminare il Salerno nella semifinale di scudetto di ritorno. Sul campo di una delle squadre più attrezzate e che è stata costruita per vincere lo scudetto, l’Adattiva Pontinia proverà a mettere in campo la miglior prestazione possibile, consapevole che sarà una sfida complicata. Nel match d’andata, vinto dal Pontinia 20-18, la squadra del presidente Mauro Bianchi ha già dimostrato di avere la qualità e la capacità di mettere i basti tra le ruote di una delle superpotenze italiane della pallamano. A Pontinia, intanto, cresce l’attesa e sono tanti i tifosi e gli appassionati che raggiungeranno Salerno per supportare la squadra, proprio com’è avvenuto nel grande abbraccio della semifinale d’andata.