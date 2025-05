Manca un mese alla traversata di Nardecchia dalla Corsica a Sabaudia

Manca solo un mese al tentativo di Record che vedrà ancora una volta Cristian Nardecchia sfidare le stesso. Questa volta dovrà sfidare il mare con tutte le incognite che questo significa.

Cristian Nardecchia, atleta setino conosciuto al mondo sportivo per i suoi record mondiali nel ciclismo, a Giugno 2025 da Toga Bastia in Corsica arriverà a Sabaudia su una water bike, pedalando per 180 miglia impiegando in tutto, secondo le previsioni, non più 60 ore durante le quali lui non potrà mai scendere, pena l’annullamento del record. Anche il riposo avverrà a bordo del mezzo nautico dopo le prime 38 ore, almeno questo è obiettivo che si è prefissato. Nardecchia che in passato ha già portato il suo fisico allo stremo delle forze punta tutto sulle prime ore dove conta di fare la maggior parte della tratta.

Chi conosce e segue Nardecchia sa che questa impresa doveva avvenire lo scorso anno, ma che è stata rimandata per motivi non legati a lui o alla sua forma fisica.

Cristian sono due anni che prepara questo Record, mai un momento di riposo, mai un momento di relax perché lui lo sa, i record si fanno prima con la testa, poi con il fisico.

Nardecchia arrivato al giorno di allenamento n. 128 è costantemente monitorato perché quello che tenterà di fare ancora una volta lo porterà al limite.

Cristian ha un solo obiettivo: tentare la traversata, anzi più che tentare, riuscire nella traversata, il suo grande sogno. La tensione inizia a salire, le paure iniziano a farsi sentire, ma Nardecchia non molla.

Coinvolta la Francia, che sarà teatro della partenza dal porto di Bastia, la Regione Toscana dove passerà durante la traversata e la Regione Lazio, dove ci sarà l’arrivo a Sabaudia presso l’Oasi di Kufra che è stata la “casa” dei suoi allenamenti.

La data della PARTENZA sarà comunicata il giorno della conferenza stampa prevista il pomeriggio del 30 Maggio all’Oasi si Kufra.

Nardecchia tenterà di realizzare l’impresa sulla Red Shark Bike, il mezzo nautico creato dall’omonima azienda spagnola fondata nel 2017 da Josep Rubau, formato da una tavola gonfiabile dove è montato un telaio di bicicletta. Su questa water bike tenterà di battere il primato stabilito nel 2003 dall’inventore della bicicletta marina Vittorio Schincaglia. Una simile impresa l’ha tentata anche il tre volte Campione del Mondo di ciclismo Peter Sagan.

IL PROGRAMMA:

1. PARTENZA dal Porto Turistico di Toga Bastia, Corsica, dove inizierà ufficialmente il record (entro il 9 giugno)

2. (passaggio) Arcipelago Toscano, sfiorando l’Isola di Pianosa, l’Isola del Giglio e Giannutri

3. (sosta notturna) Civitavecchia, Porto Turistico Riva di Traiano

4. ARRIVO Sabaudia, Oasi Di Kufra

L’evento è organizzato dalla Società Sportiva Usc Team Nardecchia in collaborazione con Onda Lunga, con il patrocinio di Regione Lazio, Regione Toscana, Provincia di Latina, dei Comuni di Sabaudia, Sezze e di Opes Latina. Il tentato Record avverrà sotto gli occhi dei giudici Spagnoli Internazionali dell’Official World Record che garantiranno il regolare ed insindacabile giudizio legale.

Main sponsor Lodi Optica

I RECORD DI NARDECCHIA

Cristian non è nuovo a imprese quasi impossibili, il 12 giugno 2021 portava a casa il suo primo Official World Record, il More Than Double Everesting, il dislivello di 18.075 metri (due volte l’altezza dell’Everest), realizzato in Via Monticello a Sezze in 22 ore di pedalata; il secondo record lo porta a casa a Settembre 2022 impiegando 31 minuti e 40 secondi nella scalata al Passo Giau, superando il campione colombiano Bernal staccandolo di oltre un minuto. Edgan Bernal, vincitore del Giro d’Italia, nella tappa sulle Dolomiti aveva realizzato infatti il tempo di 32 minuti e 42 secondi.

