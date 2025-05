Latina, ex Icos: la demolizione avverrà dopo la metà di giugno

LATINA – La demolizione dell’ex Icos, il grande complesso edilizio abbandonato da anni che affaccia sulla Pontina entra nella sua fase operativa. Dopo l’ordinanza del Comune per stabilire le modifiche alla viabilità e alla sosta su Viale Nervi, hanno preso il via le prime operazioni di bonifica e questa mattina, il presidente di Ater Latina, Enrico Dellapietà, accompagnato dal direttore Massimo Monacelli insieme al dirigente dell’area tecnica dell’azienda Riccardo Roco, hanno effettuato “un primo sopralluogo finalizzato alla pianificazione delle attività di cantiere con la presenza dei tecnici della impresa assegnataria dei lavori”. Le attività di abbattimento vero e proprio sono invece previste per la seconda metà di giugno.

Per quanto riguarda la Pontina, invece non sono previste interruzioni alla circolazione “ma soltanto brevi e momentanee interruzioni alla viabilità locale durante le operazioni di cantiere”, spiega dall’Ater.

LE FASI – Dopo le operazioni di bonifica, si procederà all’installazione di un impianto mobile per il recupero dei materiali inerti derivanti dalla demolizione per separare e riciclare le parti metalliche che saranno avviate a recupero in fonderia. A parte, saranno smaltiti i materiali plastici da riciclare attraverso sistemi specifici. “Gli inerti, invece, verranno riutilizzati in cantiere, contribuendo a un processo di demolizione sostenibile – spiegano dall’Azienda – . L’abbattimento dell’edificio avverrà tramite sistemi meccanici a pinze frantumatrici idrauliche, supportati da tecnologie di nebulizzazione ad acqua, che garantiranno l’abbattimento delle polveri e la tutela dell’ambiente. Il progetto si distingue per l’adozione delle migliori tecnologie disponibili, con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto ambientale”.

“Inizia ora – spiega il presidente Enrico Dellapietà – la fase più interessante per noi, che siamo un’azienda dedicata alla costruzione e gestione degli edifici. Questo intervento, tecnicamente complesso, metterà in evidenza il nostro patrimonio di esperienza che mettiamo a disposizione della città. Si tratta del cantiere e del lavoro in atto più significativo ed emblematico per Latina.Ater Latina si impegna a portare avanti questo progetto con serietà e dedizione, contribuendo alla riqualificazione urbana e alla tutela dell’ambiente”.

L’intervento, finanziato nell’ambito del PNRR, è attuato da Ater Latina e vede il Comune di Latina quale soggetto beneficiario.