Gaeta, tre DASPO per disordini durante una partita di Prima Categoria

Tre DASPO sono stati emessi dal Questore di Latina a carico di altrettanti giocatori dilettanti per gli episodi di violenza avvenuti lo scorso marzo durante una partita di Prima Categoria tra le squadre dilettantistiche del “Gaeta Don Bosco” e dell’ “ASD Nuova Sant’Angelo”. I provvedimenti emanati, hanno colpito due giocatori della squadra ospite e un giocatore della squadra di casa, tutti in quell’occasione presenti in tribuna in quanto infortunati e non convocati per la partita. Durante l’incontro infatti, i tre si sono resi protagonisti di episodi violenti e pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, rivolgendo minacce ai giocatori avversari e ai tifosi della squadra “rivale”, il tutto contenuto solo grazie all’arrivo dei poliziotti del Commissariato di Gaeta. L’attività investigativa posta in essere dal Commissariato, supportata dalla visione delle immagini di alcuni video girati nell’occasione dagli stessi agenti, ha consentito di ricostruire i fatti accaduti e le condotte rilevanti, che hanno consentito al Questore di Latina di emettere i provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive. Il provvedimento vale per tutto il territorio nazionale e per le competizioni nell’Unione Europea, fatta eccezione per le partite in cui i tre saranno ufficialmente convocati.