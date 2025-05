Ordigno in Corso Matteotti a Latina, indagini a tutto campo

Le indagini dei carabinieri proseguono a 360 gradi per risalire agli autori, al movente del gesto e al possibile destinatario dell’attentato, anche grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. L’obiettivo è fare luce su chi possa aver collocato, nella mattinata di lunedì 5 maggio, un ordigno sul marciapiede davanti a un’officina situata in Corso Matteotti, nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Fratelli Bandiera.

L’allarme è scattato intorno alle 9.30, quando una chiamata al 112 ha segnalato la presenza sospetta dell’oggetto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale e gli artificieri giunti da Roma, che hanno evacuato i cittadini e i commercianti presenti nell’area per mettere in sicurezza la zona. L’ordigno è stato successivamente rimosso e fatto brillare in un’area isolata a Foce Verde. Secondo le prime indiscrezioni, la bomba sarebbe stata collocata con l’intento di inviare un messaggio intimidatorio. Non si esclude la pista dell’estorsione o di un avvertimento legato a questioni economiche o personali. Gli investigatori stanno vagliando eventuali collegamenti con altri episodi analoghi avvenuti in città.

Non sono mancate le reazioni di sconcerto, anche da parte dell’amministrazione comunale. “Un episodio che, per la sua natura, avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche”, ha dichiarato la sindaca Matilde Celentano. “Ringrazio pubblicamente gli artificieri, i carabinieri, la polizia locale e tutte le forze dell’ordine per il tempestivo e professionale intervento che ha permesso di gestire la situazione in piena sicurezza. Voglio anche esprimere la mia vicinanza ai commercianti e ai cittadini che hanno subito disagi e avvertito preoccupazione durante le operazioni. Confidiamo nel lavoro degli inquirenti per fare piena luce sull’accaduto e risalire ai responsabili”.

Nel frattempo, la zona è stata restituita alla normalità, ma resta alta l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno raccogliendo testimonianze e ulteriori elementi utili all’indagine.