Giubileo in bicicletta: tour delle chiese promosso dalla Parrocchia di Santa Chiara

In occasione dell’anno Giubilare, la Parrocchia di Santa Chiara in Latina ha promosso un pellegrinaggio in bicicletta per raggiungere tutte le Chiese Giubilari della Diocesi, dalla Concattedrale di Terracina a quelle di Sezze e Priverno, passando per la chiesa di S. Maria Assunta a Cisterna di Latina e con arrivo alla Cattedrale di Latina, dove, a conclusione del cammino, verrà impartita dal vescovo Mariano Crociata una benedizione speciale a tutto il gruppo.

Il cammino in quattro tappe si svolgerà nei giorni 1-2-3-4 maggio prossimo, con partenza da Piazza Ilaria Alpi, sede della parrocchia di Santa Chiara, e ritorno alla stessa, dopo l’arrivo alla Cattedrale di Latina. Il chilometraggio approssimativo stimato si svilupperà su un percorso di circa 170 chilometri su strada e su qualche tratto in sterrato; pertanto, si consiglia ai partecipanti solo maggiorenni l’uso di bici mountain-bike, gravel o e-bike.