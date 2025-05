Incendio a Ponza, brucia un versante dell’isola. Paura per il poliambulatorio – IL VIDEO

PONZA – Ponza in fiamme attende l’arrivo dei mezzi aerei per il potente rogo divampato sul costone centrale dell’isola e ha raggiunto rapidamente località Tre Venti nella zona del Poliambulatorio dell’isola. Alcuni residenti hanno già dovuto lasciare le abitazioni e ci sono case circondate dalle fiamme. Una situazione di piena emergenza con il vento che soffia e rischia di allargare l’area di intervento. Sul posto sono in arrivo un canadair 08 dei vigili del fuoco (l’aereo anfibio utilizzato che può caricare acqua in caso di incendi di montagna a rapida diffusione) e l’elicottero Drago del corpo con a bordo un direttore delle operazioni di spegnimento per coordinare gli interventi a terra e aerei.