Pontina, chiusure notturne e restringimenti: ecco dove

Disagi in vista per gli automobilisti sulla SS 148 Pontina: a partire da lunedì 5 maggio e fino al 30 giugno 2025, saranno attive modifiche temporanee alla viabilità in orario notturno, dalle 21:30 alle 6:00 del mattino seguente, esclusi i giorni festivi.

Nel dettaglio, è prevista la chiusura al traffico nel tratto tra il km 15+050 e il km 19+700, in direzione Terracina, comprese le rampe di ingresso al km 15+660 e al km 17+530. Sarà necessario utilizzare percorsi alternativi.

In direzione Roma, invece, è previsto il restringimento della carreggiata sinistra e l’imposizione del limite di velocità a 50 km/h tra il km 20+250 e il km 17+600.

Le modifiche interesseranno tutti gli utenti della strada e sono necessarie per consentire interventi di manutenzione e messa in sicurezza della carreggiata.