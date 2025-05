A Sabaudia aggredito e rapinato da connazionali indiani in un parcheggio

SABAUDIA – Lo hanno avvicinato e aggredito con un bastone, poi gli hanno portato via una collanina in oro e 450euro in contanti. E’ accaduto a Sabaudia venerdì scorso quando un cittadino indiano di 24 anni residente a Priverno ha denunciato che, mentre si trovava nei pressi del parcheggio di un esercizio commerciale, è stato avvicinato, aggredito e derubato da diversi suoi connazionali che, dopo averlo aggredito anche con l’uso di un bastone, gli avevano asportato una collanina d’oro e 450,00 euro in contanti. L’uomo, ha precisato che, a seguito dell’accaduto, non aveva richiesto alcun intervento e che, autonomamente, si era recato presso il pronto soccorso di Terracina per le cure del caso, venendo dimesso subito dopo. Sono in corso indagini da parte dei militari dell’Arma finalizzate a ricostruire l’accaduto e a risalire agli autori del reato.