Latina, al San Benedetto premiati i vincitori del Concorso fotografico “La scuola che mi piace”

LATINA – Nel pomeriggio del 16 maggio, l’Aula Magna dell’Istituto San Benedetto – Einaudi – Mattei di Latina ha ospitato la cerimonia di premiazione del Concorso fotografico “La scuola che mi piace”, giunto alla sua terza edizione.

L’iniziativa, nata da un’idea del Dirigente scolastico, Ugo Vitti, si propone di offrire uno spazio espressivo in cui valorizzare – attraverso l’immediatezza di uno scatto – la bellezza, la complessità e l’unicità che contraddistinguono l’Istituto San Benedetto – Einaudi – Mattei.

Il Concorso, rivolto a studenti, docenti, personale ATA e famiglie – spiegano dalla scuola – invita ogni anno a catturare in un’immagine il volto più autentico della scuola: ambienti, momenti, sguardi, emozioni, che raccontano la vita quotidiana e l’identità di un Istituto dinamico, innovativo e profondamente umano. Tutte le fotografie in gara, corredate da una didascalia e scattate esclusivamente all’interno dell’Istituto, hanno saputo raccontare l’identità profonda della Scuola.

A valutare le opere pervenute, la giuria presieduta dal dirigente scolastico prof. Ugo Vitti e composta da Laura Pazienti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dal fotografo Marcello Scopelliti, da Ascanio Malgarini, regista e sceneggiatore, e Giuliano Radicioli, patron di Radio Luna, Radio Immagine e Radio Latina.

A salire sul podio di questa terza edizione:

• 1° classificato: Rocco Stranieri, docente dell’Istituto

• 2° classificato: Francesca Napoletani, Assistente Tecnico

• 3° classificata: Ginevra D’Angelo, studentessa della classe 2B Servizi per l’Agricoltura

Il Dirigente scolastico ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione entusiasta e per le opere fotografiche in concorso: “Questo Concorso rappresenta l’anima del nostro Istituto: una scuola viva, plurale, capace di generare bellezza e condivisione. Ogni scatto racconta un angolo del San Benedetto – Einaudi – Mattei ma, soprattutto, racconta chi siamo. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno partecipato, contribuendo con sensibilità e passione a questo racconto collettivo.”