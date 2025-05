Pietro Perone presenta a Formia “Pino Daniele: Napoli e l’anima della musica”

FORMIA – Il Club Napoli del Golfo, con la collaborazione dell’A.P.S. “Principe di Napoli” ed il patrocinio del Comune di Formia organizza per sabato 10 maggio (alle 18) la presentazione del libro “Pino Daniele – Napoli e l’anima della musica, dal Mascalzone latino a Giogiò” del giornalista Pietro Perone, caporedattore centrale de Il Mattino di Napoli ospite della sede del Club presieduto dal Dott. Raffaele Manna. L’appuntamento moderato dal giornalista Sergio Monforte prevede anche un intervento musicale dell’artista Pietro Valente.

Dopo l’esordio nella saggistica con “Don Riboldi 1923/2023, il coraggio tradito”, questo secondo libro di Pietro Perone è, in pratica, un viaggio nella Napoli di ieri e di oggi attraverso i brani di Pino Daniele che continuano a parlarci del presente. Le “carte sporche” della città amata e criticata, senza mai perdere la speranza nel cambiamento. Il racconto dei luoghi, sospesi tra colera e terremoto, in cui lo straordinario artista trova ispirazione per le prime, intramontabili canzoni di sferzante denuncia. Poi, momento per momento, lo storico concerto del 1981 con duecentomila giovani arrabbiati e sognanti, ma anche le molte delusioni patite in una metropoli rivelatasi troppo spesso matrigna, motivo per cui Pino Daniele sceglie di allontanarsi ed ora le sue ceneri sono custodite a Magliano, in Toscana.

Ma parlando di Pino Daniele non si può dimenticare il rapporto che l’artista aveva con la città di Formia, scelta come “buen retiro”, oltre ad avere creato una sua personale sala di incisione discografica tra Formia ed Itri.