Latina, rimosso l’ordigno che ha costretto alla chiusura di Corso Matteotti. Indagano i carabinieri

LATINA – aggiornamento. E’ stato rimosso l’ordigno trovato questa mattina sul lato sinistro del marciapiede di Corso Matteotti compreso tra Via Carlo Pisacane e Via Fratelli Bandiera. L’oggetto, secondo alcuni testimoni, è stato lasciato quando le attività commerciali sul tratto erano già aperte. All’arrivo dei carabinieri, i locali sono stati fatti evacuare per i controlli necessari e per svolgere le operazioni in sicurezza, nel frattempo sono arrivati gli artificieri. L’oggetto è stato passato allo scanner e anche se si attendono conferme ufficiali da parte delle autorità, si tratterebbe di una bomba realizzata artigianalmente. Sono in corso gli esami sul materiale.

Sono partite immediatamente anche le indagini degli investigatori del comando provinciale di Latina dell’Arma e sono stati ascoltati alcuni testimoni per ricostruire i passaggi, l’orario in cui è apparso il pacco sospetto, capire a chi fosse diretto e per quali ragioni.

FLASH – Emergenza in Corso Matteotti a Latina per un sospetto ordigno trovato davanti ad una attività commerciale nel tratto compreso tra Via Carlo Pisacane e Via Fratelli Bandiera, che è stato interdetto al traffico. Sul posto si trovano i carabinieri del comando provinciale di Latina e gli artificieri dell’Arma.

Quello che all’apparenza sembra essere un ordigno di fattura artigianale, è stato scoperto questa mattina da un ragazzo che ha allertato il 112. Gli artificieri sono intervenuti immediatamente sul posto per verificare da vicino la situazione. Quando la zona è stata isolata, uno dei militari esperti del gruppo artificieri ha posizionato sul marciapiede sinistro, a pochi metri da Palazzo Pennacchi, in corrispondenza del sospetto ordigno, un rilevatore di immagini che lo ha passato ai raggi X. Non si hanno al momento altre informazioni.

Tutta la zona, centralissima, è ancora presidiata dalle FO. Per gestire la viabilità è intervenuta la polizia locale.