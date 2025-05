Inaugurato a Latina il Villaggio Coldiretti: agricoltura protagonista

LATINA – In tanti hanno preso parte alla giornata inaugurale del Villaggio di Coldiretti nell’isola pedonale di Latina. Stand e aree tematiche, eventi ed esposizioni per raccontare l’agricoltura in tutte le sue sfaccettature. Il taglio del nastro nel pomeriggio, dopo il temporale, con la prefetta Vittoria Ciaramella, la sindaca Matilde Celentano e il presidente di Coldireltti Daniele Pili, tante autorità ed esponenti politici.

“Tre giorni all’insegna della nostra agricoltura, della sostenibilità, del buon cibo e delle tradizioni del territorio”, sottolineano dal Comune di Latina che ha coorganizzato l’evento aperto da un convegno che si è svolto nella tensostruttura allestita in piazza del Popolo. Sabato stand aperti dalle 10 a mezzanotte, domenica dalle 10 alle 21.

Un’agrispa con gli antichi segreti di bellezza delle Donne Coldiretti, l’agriasilo e la fattoria didattica per i bambini, workshop a “Casa Coldiretti” sulle principali filiere, il mercato contadino con prodotti a km zero, la fattoria degli animali, degustazioni di olio con Unaprol, degustazioni di prodotti tipici del territorio, degustazioni di vino con l’associazione La Strada del Vino di Latina, tra le proposte presenti nell’area.

Domenica alle 18 appuntamento clou con lo chef Max Mariola.