Quindici assistenti sociali assunti a Latina entro fine 2025

LATINA – Quindici assistenti sociali assunti a tempo indeterminato entro la fine dell’anno 2025. Lo hanno annunciato questa mattina nella seduta di Question Time gli assessori ai Servizi sociali Michele Nasso e al Personale Andrea Chiarato. L’annuncio è arrivato in risposta all’interrogazione presentata dai consiglieri Dario Bellini, Damiano Coletta, Floriana Coletta e Loretta Isotton con la quale hanno chiesto chiarimenti in merito ai motivi per i quali il Comune di Latina, ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale LT2, non ha presentato istanza di adesione all’avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di figure da impiegare nell’erogazione di servizi sociali.

“L’amministrazione – ha affermato l’assessore Andrea Chiarato – non ha risposto all’avviso citato dai consiglieri in quanto ha ritenuto che le assunzioni a tempo determinato non siano un effettivo e stabile arricchimento per gli uffici. La durata triennale degli incarichi, infatti, vanificherebbe l’importante investimento per la formazione, indispensabile per rendere operativo ed effettivamente utilizzabile tale personale specializzato. UI

Questo orientamento dell’amministrazione è stato corroborato dal Comitato dei Sindaci del Distretto LT2 che, con apposita deliberazione, ha stabilito che ogni Ente del Distretto provveda autonomamente, utilizzando le risorse del Fondo di solidarietà comunale quota aggiuntiva servizi sociali, all’assunzione di assistente sociale a tempo indeterminato e di impegnarsi ad inserire nella propria programmazione del fabbisogno del personale 2025/2027 la previsione di assunzione di assistenti sociali secondo i numeri di rispettiva competenza. Pertanto, questa amministrazione sta concentrando i propri sforzi per poter effettuare delle assunzioni di personale con il profilo di assistente sociale a tempo indeterminato, facendo ricorso ad una serie di fondi, alcuni già disponibili sin dalla legge di bilancio 2021 e ad oggi mai utilizzati come il Fondo di solidarietà comunale e il Fondo povertà contributo assunzioni assistenti sociali. Possiamo annunciare sin da ora che, a tal fine, verrà effettuata una variazione di bilancio per l’istituzione di appositi capitoli di spesa cui imputare la spesa delle assunzioni in argomento. A seguire si procederà quindi a una modifica del DUP da approvare in Consiglio comunale e al conseguente aggiornamento del PIAO con deliberazione di giunta comunale. In conclusione, non appena perfezionati i propedeutici atti deliberativi si procederà a reclutare 15 assistenti sociali a tempo indeterminato entro l’anno 2025”.

“Grazie a questa operazione – ha dichiarato l’assessore ai Servizi sociali Michele Nasso a margine del Question Time – sarà possibile raggiungere la soglia di accesso al contributo strutturale di cui al Fondo Povertà, pari a un assistente sociale ogni 6.500 abitanti. Come si vede, le scelte adottate corrispondono ad una visione di più ampio respiro orientata a un orizzonte temporale di lungo termine. Si tratta di una procedura complessa, che richiede il coinvolgimento di più dipartimenti, ma finalizzata a un risultato duraturo e stabile, molto diverso dall’assumere figure professionali per soli tre anni. È il frutto di servizi sociali molto attenti e di un ottimo lavoro di coordinamento del Distretto LT2”.