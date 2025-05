San Felice Circeo, carenze igieniche in un locale, sequestrati 45 kg di pesce

SAN FELICE CIRCEO – Quarantacinque chili di prodotti ittici, per un valore di 3000 euro, sono stati sequestrati in un locale a San Felice Circeo dove sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie. E’ accaduto durante i controlli interforze che si sono svolti nella giornata di venerdì. Nei confronti del titolare sono state elevate sanzioni amministrative per 2500 euro.

Si è trattato di un servizio straordinario ad Alto Impatto deciso nel corso dell’ultimo Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dopo recenti e ripetuti episodi di cronaca che hanno interessato il Comune costiero. Gli operatori della Polizia di Stato, in collaborazione con equipaggi dei Carabinieri, della Polizia Provinciale e della Polizia Locale, hanno effettuato numerosi controlli, concentrati presso nella aree “sensibili” e in particolare a La Cona. Controllate circa 300 persone e 150 veicoli, 20 le contestazioni elevate per violazioni del codice della strada. Controllate anche 64 persone con precedenti di polizia.