Treni, domenica 25 cancellazioni e modifiche sulla Roma-Napoli

LATINA – Modifiche alla circolazione dei treni nei giorni 25 e 26 maggio per lavori di manutenzione programmata. Lo si legge in una nota del Gestore dell’Infrastruttura. Nel dettaglio:

domenica 25 maggio 2025 dalle ore 11.45 alle ore 14.30, i treni del Regionale sulle linee FL4 Roma – Albano Laziale/Frascati/Velletri, FL6 Roma – Cassino e FL7 Roma – Napoli subiranno delle cancellazioni o delle modifiche.

Sempre il 25 maggio, sulle linee Firenze – Roma e Milano – Napoli Salerno per lavori di manutenzione programmata nella stazione di Attigliano (TR) alcuni treni Intercity della relazione Milano – Salerno subiranno modifiche di orario o di fermate. Nel dettaglio gli Intercity 583 Milano-Napoli e il 590 Salerno-Milano, per una variazione di percorso, subiranno una modifica di orario ed effettueranno una fermata aggiuntiva a Roma Termini. Ancora il 25 maggio, per gli stessi lavori, alcuni treni regionali tra Firenze e Roma subiranno parziali cancellazioni, variazioni e modifiche di orario o di fermate. Infine, il 25 maggio per dei lavori di manutenzione programmata in stazione il treno 588 da Roma a Trieste non fermerà ad Orte.

Lunedì 26 maggio 2025, dalle ore 9.20 alle 12.05 ci saranno delle modifiche alla circolazione sulla linea del Regionale FL4 Roma – Velletri.

Per le modifiche sulle linee del Regionale del Lazio FL4 e FL6 è previsto servizio con bus.

I posti disponibili sui bus, che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale, possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. A bordo dei bus non sono ammessi cani di media e grossa taglia. È sempre ammesso il cane da assistenza. Gli autoservizi non effettuano il servizio di trasporto bici al seguito.

Saranno inoltre diffusi messaggi a bordo, fornite informazioni sul sito www.trenitalia.com e inviati messaggi tramite Smart Caring. I canali di acquisto sono aggiornati.