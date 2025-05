Tensione negli istituti San Benedetto ed Einaudi: cresce il malumore dopo le proteste

A pochi giorni dalla manifestazione degli studenti del San Benedetto e dell’Einaudi davanti alla sede della Provincia, il clima nei due istituti resta teso. Al centro della protesta ci sono la proposta di modifica dell’orario scolastico avanzata dalla dirigenza e l’ipotesi di trasferire l’Einaudi nella sede del San Benedetto a Borgo Piave.

A lanciare l’allarme è la Gilda Insegnanti di Latina. «Cresce il malumore tra alunni, famiglie, docenti e personale Ata», afferma la coordinatrice provinciale Patrizia Giovannini. Secondo il sindacato, lo spostamento dell’Einaudi metterebbe a rischio la sopravvivenza degli indirizzi tecnici, in particolare quello odontotecnico, che richiede laboratori specializzati e costosi difficilmente trasferibili.

La Gilda contesta anche il ritorno alle ore da 60 minuti, ritenuto penalizzante soprattutto per gli studenti pendolari. «In presenza di difficoltà logistiche e scarsa copertura dei trasporti – spiega Giovannini – la normativa consente una riduzione dell’unità oraria senza obbligo di recupero. Ignorare questo aspetto significa aggravare la situazione degli studenti, in particolare di quelli che frequentano il San Benedetto, scuola già decentrata e difficile da raggiungere».

Critiche anche sulla gestione dell’accorpamento tra San Benedetto, Einaudi e Mattei, deciso nel contesto del piano di dimensionamento scolastico. «Una scelta sbagliata – commenta la sindacalista – che ha penalizzato tutte le scuole coinvolte, come dimostra il calo delle iscrizioni. In particolare, il San Benedetto, unico istituto agrario della provincia, andava tutelato per l’importanza che riveste in un territorio a forte vocazione agricola».

Secondo la Gilda, infine, la dirigenza starebbe procedendo in modo unilaterale, senza un confronto reale con la comunità scolastica. «Serve trasparenza e dialogo – conclude Giovannini – ma oggi in molti istituti della provincia questo non accade. È un problema che nasce anche dal sistema di selezione dei dirigenti scolastici e dalla carenza di controlli ministeriali».