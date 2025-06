Basket in Piazza, sorteggiati i gironi

Sedici squadre pronte a contendersi la seconda edizione del Trofeo Città di Latina – Basket in Piazza in programma dal 30 giugno al 20 luglio in Piazza del Popolo a Latina. In calendario quasi un mese di sport, in considerazione anche delle altre manifestazioni di padel, volley e basket 3×3. Dopo la presentazione, il Circolo Cittadino ha ospitato anche le operazioni di sorteggio in rigorosa diretta, per definire nelle categorie Junior e Senior le quattro squadre di ogni girone.

Le operazioni di sorteggio sono state effettuate dal direttore tecnico del torneo, nonché delegato provinciale FIP, coach Luca Rizzi. Presenti l’assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili Andrea Chiarato e Massimo Passamonti, presidente dell’Associazione Amici del Basket, che ha organizzato l’evento in collaborazione con il Comune di Latina. La sorte ha così definito i raggruppamenti:

JUNIOR

Girone A: Globaltel, New Age Erborist, Sapore di Sale, Unicorneria;

Girone B: Electricplanet/La Bottega del Fornaio, Virtus Aprilia, Coronet Spa, Ultra Solar;

SENIOR

Girone A: Benacquista Assicurazioni, Pasta Neri/Bar Farina, Farmacia Isonzo, Generali Assicurazioni;

Girone B: Carrozzeria Falcone, Pasta La Forza, Monium, 3E Geco.

Nelle prossime ore saranno definiti i calendari. Negli Junior i campioni in carica sono la squadra de Le Pulcine, che in finale hanno superato Globaltel, mentre nei Senior è la Benacquista Assicurazioni Latina Basket ad aver vinto la prima edizione, superando in finale Farmacia Isonzo.

La formula resta invariata: gironi eliminatori che definiscono la classifica finale, la quale determina gli abbinamenti dei quarti di finale: 1A vs 4B, 2A vs 3B, 3A vs 2B, 4A vs 1B; quindi a seguire semifinali e finali. Si giocheranno anche le finali 3°/4° posto.

La categoria Junior comprende nel roster le atlete e gli atleti nate e nati tra il 2010 e il 2013, di cui cui sei giocatori Under 14-Under 15, sei giocatori Under 13-Esordienti e tre giocatrici. Per la categoria Senior i 15 del roster sono così suddivisi: sei giocatori tesserati con le categorie nazionali (A1, A2, Binter, C, 19Ecc, 17Ecc), sei giocatori con le categorie regionali (D1, D2, D3, 19 Gold e Silver, non tesserati, ex giocatori) e tre giocatrici. I tesseramenti vanno completati entro il 22 giugno.

Dei 15 componenti del roster, 12 vanno a referto in ogni gara. Sia negli Junior, che nei Senior, in ogni quarto di gara nel quintetto deve essersi una giocatrice.

I numeri sono importanti. Si gioca ininterrottamente dal 30 giugno al 20 luglio. Due gare a giornata, Junior alle 19 e Senior alle 21. Cerimonia di inaugurazione il 30 giugno alle 19. Un totale di 40 partite e 240 atleti e atlete in campo.

In questa edizione altro Premio Speciale. Dopo Pino D’Alessandro viene ricordato l’avvocato Luciano Marinelli, coach che portò 50 anni fa l’AB Latina in Serie B. Un promozione storica, ricordata a maggio nell’arena del Circolo Cittadino, dove quella squadra composta da pontini disputata le gare casalinghe di campionato. Il 1° luglio invece, verrà ricordato Vincenzo D’Amico, stella pontina della Lazio, a due anni dalla sua scomparsa e al quale verrà intitolato il centro sportivo che sta sorgendo nel quartiere Q4.

In mezzo due momenti importanti con lo spettacolo e la solidarietà. Il 12 luglio alle 21 applausi per le schiacciate e le acrobazie degli Space Jumpers, mentre torneranno protagonisti anche i ragazzi speciali di Inteam, già Campioni d’Italia di basket.

“E’ uno sforzo organizzativo non da poco – commenta il presidente Massimo Passamonti –, ma l’obiettivo è creare qualcosa che sia duraturo nel tempo. Dobbiamo sostenere la vocazione sportiva di questa città”. “Un mese di sport in pieno centro, un modo diverso di vivere la città durante il periodo estivo” ha sottolineato l’assessore Andrea Chiarato.