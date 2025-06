Corpus Domini, la processione guidata dal vescovo da San Marco all’Immacolata

LATINA – Ieri, domenica 22 giugno, il vescovo Mariano Crociata ha presieduto alle 19 la Messa nella cattedrale di S. Marco per la ricorrenza solenne del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, che ha visto in tutte le città della diocesi svolgersi le tradizionali processioni. A Latina dopo la Messa, l’ostensorio con il Corpo di Cristo, portato dal vescovo Crociata, ha attraversato piazza San Marco per procedere lungo Corso della Repubblica, attraversando Piazza del Popolo, Via Diaz, Via Don Morosini, Viale Mazzini, piazza Buozzi per arrivare alla vicina chiesa dell’Immacolata, dove la processione è terminata con la benedizione eucaristica impartita dal Vescovo.

A Terracina, la messa è stata celebrata, alle ore 18.30, nella concattedrale di San Cesareo e la processione è terminata alla Chiesa del Santissimo Salvatore. A Sezze, alle ore 18.30, la messa nella concattedrale di Santa Maria con la successiva processione per le strade del centro storico. Unica messa cittadina anche a Priverno, alle ore 20 nella chiesa di Sant’Antonio Abate, con processione per le strade del centro storico. Un’altra processione a Fossanova, nei pressi dell’abbazia. A Cisterna di Latina, invece, la messa alle ore 18.30 nella chiesa di San Valentino e la processione per le strade circostanti visti i lavori nel centro storico cittadino.

La tradizione del Corpus Domini è iniziata nel 1208, in Belgio, vicino Liegi, dove la beata Giuliana di Retìne a seguito di alcune visioni mistiche iniziò a divulgare questa devozione. Nel 1246 il vescovo di Liegi istituì la festa in diocesi del Corpus Domini. L’estensione della solennità a tutta la Chiesa però va fatta risalire a papa Urbano IV, con la bolla Transiturus dell’11 agosto 1264. È dell’anno precedente invece il miracolo eucaristico di Bolsena, nel Viterbese.