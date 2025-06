Dentro e fuori dal campo: al Tennis Club Chiesuola si gioca anche con la mente

Allenare un giovane tennista non significa solo lavorare su tecnica e resistenza. Al Tennis Club Chiesuola di Latina, accanto al lavoro del tecnico in campo c’è quello, prezioso, del preparatore mentale. Un approccio integrato che coinvolge anche le famiglie degli atleti, per accompagnarli lungo un percorso di crescita non solo sportiva, ma anche personale.

Ne abbiamo parlato con Alessandro Antonetti, tecnico del club, e Lidano Cantarelli, preparatore mentale, che ci hanno raccontato le attività del centro, il lavoro quotidiano con ragazzi e genitori, le sfide da affrontare e le soddisfazioni più grandi.