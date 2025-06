Grande attesa per il Giubileo del Dipendente Pubblico, dedicato a tutti i lavoratori del pubblico impiego

LATINA – Si terrà giovedì 19 giugno 2025 il Giubileo del Dipendente Pubblico, una giornata dedicata a tutti i lavoratori del pubblico impiego della provincia di Latina e agli amministratori. L’evento, che ha l’obiettivo di celebrare l’impegno, la dedizione e l’innovazione di coloro che svolgono servizi rivolti ai cittadini, è organizzato dal servizio Turismo del Comune di Latina. In seguito a una delibera di giunta approvata su indirizzo dell’assessore Gianluca Di Cocco si è messa in moto la macchina amministrativa finalizzata a coinvolgere tutti i comuni della provincia di Latina, la Asl, le sedi territoriali dei Ministeri presenti sul territorio, la Provincia di Latina e gli altri enti pubblici che hanno risposto positivamente.

L’evento avrà inizio alle ore 10.30 con un momento di raccoglimento sotto al palazzo comunale. I Sindaci dei comuni della provincia, accompagnati dai rispettivi gonfaloni, il Prefetto Vittoria Ciaramella, il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli, i comandanti delle forze dell’ordine e le altre autorità del territorio, oltre al personale, sfileranno in processione con in testa un dipendente che porterà una croce. Lungo il tragitto sono previsti canti e preghiere e, all’arrivo presso la Cattedrale San Marco di Latina, sarà celebrata dal vescovo Mariano Crociata la Santa Messa che impartirà la benedizione solenne a tutti i partecipanti con annessa indulgenza plenaria.

“Questa giornata rappresenta un riconoscimento simbolico, ma significativo, per chi ogni giorno lavora al servizio della collettività – dichiara il Sindaco di Latina Matilde Celentano -. Celebrare il Giubileo del Dipendente Pubblico significa valorizzare la centralità del lavoro pubblico come presidio di legalità, competenza e vicinanza ai cittadini. È un’occasione di riflessione e gratitudine che condividiamo con l’intera comunità provinciale nell’anno del Giubileo, in cui Leone XIV è stato eletto Papa. Gli uffici del servizio Turismo hanno già provveduto a inviare gli inviti e siamo orgogliosi dell’ampia partecipazione annunciata. Ricordiamo comunque che l’evento è aperto a tutti i dipendenti pubblici”.

“Abbiamo voluto fortemente questo momento – sottolinea l’assessore al Turismo Gianluca Di Cocco – perché crediamo nella necessità di restituire visibilità e senso di appartenenza a chi ogni giorno è impegnato, spesso in silenzio, nel garantire servizi fondamentali alla popolazione. La partecipazione ampia di enti e istituzioni ci conferma quanto sia sentita l’importanza di riscoprire, anche attraverso momenti simbolici e spirituali, il valore del servizio pubblico. Ringrazio gli uffici e tutti coloro che stanno contribuendo alla realizzazione di questo evento, che mira a rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini”.

Al Giubileo del Dipendente Pubblico seguirà il Giubileo dedicato ai bambini, che coinvolgerà le classi quarte e quinte delle scuole primarie, il Giubileo del viaggiatore giubilare e dei cittadini e la processione di Stella Maris.