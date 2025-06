Tts Food, grande successo ieri a Parco San Marco, stasera gran finale

Grande successo per la serata di ieri a Latina a Parco San Marco dove è stato protagonista lo Street Food. Nel parco tra via Aprilia e via Vincenzo Rossetti, da venerdì 13 è stato installato un’enorme ristorante sotto le stelle firmato TTS FOOD, un viaggio tra tradizioni italiane e sapori internazionali, con Street Chef pronti a preparare centinaia di ricette espresse, carne, pesce, fritti, proposte vegan, gluten free e dolci irresistibili. Stasera grande serata finale dalle dalle 17:00 alle 24:00.