Il giorno prima degli esami: pronti oltre 5700 studenti pontini

Sono 5.703 gli studenti della provincia di Latina pronti a sostenere l’esame di Stato. Il via domani mattina, mercoledì 18 giugno, alle 8.30 con la prima prova scritta di italiano, uguale per tutti gli indirizzi. Solo nel capoluogo saranno 2.279 i maturandi coinvolti. Aumenta l’emozione tra i ragazzi e, come da tradizione, impazza il toto-tracce: in pole position Gabriele D’Annunzio, l’Intelligenza Artificiale e Italo Calvino, nel quarantennale dalla morte. Tra i temi di attualità si fanno largo argomenti come la violenza di genere, la pace e le grandi questioni esistenziali. La seconda prova, quella sulle materie d’indirizzo, è in calendario per giovedì 19, poi si passerà al colloquio orale. Tra le novità di quest’anno, l’inserimento dei risultati delle prove Invalsi nel curriculum dello studente e nuove regole sul comportamento: chi ha ricevuto 6 in condotta dovrà presentare all’orale un elaborato aggiuntivo su cittadinanza attiva. Intanto, nelle 140 commissioni della provincia, è operativa una task force dell’Ufficio Scolastico Regionale per garantire assistenza e regolarità durante le prove.