L’I.C. “Emma Castelnuovo” intitola i suoi plessi a figure storiche di rilievo

L’Istituto Comprensivo “Emma Castelnuovo” di Latina si prepara a intitolare i propri plessi scolastici a figure storiche che hanno lasciato un segno nella storia del nostro Paese e, in particolare, nel territorio pontino. Un progetto che mira a valorizzare la memoria e a offrire esempi concreti di impegno civile, educativo e politico alle nuove generazioni.

Il calendario delle cerimonie prenderà il via martedì 24 giugno 2025. Alle ore 09:30 la scuola dell’infanzia di Via Bucarest sarà dedicata a Danilo Dolci, sociologo, poeta ed educatore noto per il suo lavoro a favore della nonviolenza, dell’inclusione sociale e dell’educazione come strumento di riscatto. Nella stessa giornata, alle ore 11:30, la scuola dell’infanzia di Via Aniene verrà intitolata a Clementina Caligaris (1882–1977), una delle prime tredici donne italiane a far parte di un’istituzione politica, la Consulta nazionale per la Costituente. Originaria del Piemonte ma trasferitasi a Sezze, la Caligaris fu protagonista nella costruzione della democrazia italiana dopo la caduta del fascismo. Intitolare una scuola a una figura così significativa è un modo per riconoscere il suo contributo e proporlo come modello di partecipazione civica alle nuove generazioni.

Mercoledì 25 giugno, alle ore 10:00, l’intero plesso scolastico di Via Po, che ospita la scuola primaria e quella secondaria di primo grado, sarà intitolato a Mercedes Mellacina Vallin (1911–2008). Maestra, direttrice didattica e ispettrice scolastica, fu anche presidente del Centro Italiano Femminile e segretaria dell’Associazione europea degli insegnanti. Attiva nelle scuole di Latina, ha rappresentato un punto di riferimento per qualità pedagogica, impegno civico e passione educativa. La sua visione europea dell’istruzione e la promozione della tolleranza come valore fondante della convivenza civile restano ancora oggi attuali e fondamentali.

Giovedì 26 giugno si concluderà il ciclo di intitolazioni. Alle ore 09:30, la scuola dell’infanzia di Via Bachelet assumerà il nome di Giambattista Vico, in continuità con la scuola primaria già dedicata al filosofo. Infine, alle ore 11:30, la scuola dell’infanzia di Via Polonia sarà intitolata a San Giovanni Bosco, anch’egli già riferimento per la primaria dello stesso plesso.