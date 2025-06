Iniziati gli esami di terza media al CPIA9

Con la prova scritta di italiano hanno preso oggi il via gli esami per il conseguimento del diploma di terza media al Cpia 9, il Centro Provinciale di istruzione degli adulti, che ha sede a Latina in via Bonn, 2 e presso la Casa Circondariale, mentre ad Aprilia la sede è in via Respighi.

La scuola, diretta dalla Professoressa Viviana Bombonati, è un vero e proprio mondo in miniatura: qui arrivano persone da tutto il mondo per iniziare un percorso di alfabetizzazione e apprendimento della cultura italiana. Sotto questo profilo il diploma di terza media rappresenta il primo titolo di studio italiano, che viene conseguito anche da adulti italiani che, nel corso della vita hanno abbandonato gli studi. Per tutti i corsisti che supereranno l’esame di terza media ci sarà la prospettiva di proseguire gli studi sempre al Cpia, sia come secondo periodo, sia come studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado che offrono corsi serali e con i quali il Cpia è in rete.

Tra le nazioni di provenienza degli studenti che hanno seguito il corso di terza media al Cpia troviamo l’Italia, la Romania, La Georgia, la Russia, l’Ucraina, l’Asia con una forte rappresentanza dell’India e del Bangladesh, ma anche del’Afghanistan, del Pakistan e della Cina, l’Africa, soprattutto orientale, quindi dalla Costa D’Avorio, dalla Guinea, dal Gambia, dal Burkina Faso, dal Mali, dalla Nigeria, dal Camerun, ma anche dal Kenia, e il nord Africa, quindi Egitto, Tunisia, Marocco e dal Sud Africa. E ancora dal continente americano arrivano studenti dal Venezuela, Messico, Perù, dalla Repubblica Dominicana.

Le prove proseguiranno nelle tre sedi domani, con la prova di inglese e venerdì, mentre la prossima settimana sarà la volta della prova orale.