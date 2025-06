Litoranea: manutenzione straordinaria al via i lavori di sagomatura e messa in sicurezza

SABAUDIA – La Provincia di Latina informa che da lunedì 23 giugno 2025 inizieranno i lavori di sagomatura e manutenzione straordinaria del piano viabile lungo alcuni tratti della Strada Provinciale n. 46 Litoranea, nei territori comunali di Sabaudia e San Felice Circeo, finalizzati al miglioramento della sicurezza degli utenti della strada.

Durante le lavorazioni sarà disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare, esclusivamente nella fascia oraria 07:00 – 18:00 e per i tratti interessati quali:

Tratto 1: dal km 21+400 (rotatoria tra Migliara 53 e Via Biancamano) al km 22+950 (rotatoria tra Via Carlo Alberto, Migliara 54 e Migliara 56);

Tratto 2: dal km 25+000 (rotatoria con Migliara 58) al km 26+000 (intersezione con Via Molella).

Le chiusure saranno effettuate nei giorni compresi tra il 23 e il 27 giugno e dal 30 giugno al 4 luglio 2025, e comunque fino al termine dei lavori.

Sarà sempre garantito il transito ai residenti, ai mezzi di soccorso e ai servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano.

Gerardo Stefanelli, Presidente della Provincia di Latina, dichiara: “Questi interventi rappresentano un passo fondamentale per garantire maggiore sicurezza e una migliore percorribilità su una delle arterie più importanti del nostro litorale. Siamo consapevoli dei disagi temporanei che la chiusura comporterà, ma contiamo sulla collaborazione di cittadini e turisti per consentire una rapida ed efficace esecuzione delle opere. Investire nella manutenzione delle infrastrutture significa investire nella qualità della vita del nostro territorio.”

Tutte le operazioni saranno eseguite nel rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza stradale e sulla gestione dei cantieri. Si raccomanda massima prudenza e attenzione alla segnaletica presente in loco.

Per aggiornamenti in tempo reale e modifiche alla viabilità, è possibile consultare il sito ufficiale della Provincia di Latina: www.provincia.latina.it