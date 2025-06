Presentata la 46ª edizione del Torneo delle Contrade di Borgo Montello

Si è svolta al Circolo cittadino di Latina la presentazione ufficiale della 46ª edizione del Torneo delle Contrade di Borgo Montello. All’incontro hanno preso parte l’assessore allo Sport Andrea Chiarato, il consigliere comunale e residente del borgo Roberto Belvisi e il presidente dell’associazione ASD Torneo delle Contrade, Fabio Mori. Presenti anche i responsabili delle sette contrade Centro storico, Sterpara nord – Colle del tufo, Monfalcone, Sterpara sud, Campovivo, Quattro case e Cavaliere e i soci dell’associazione organizzatrice nonché presidenti delle stesse: Lino De Vido, Alessandro Brocco, Cristian Pellinzon, Alessio Zonzin, Stefano Cimenton, Daniele Bortoletto ed Emanuele Marostica oltre a Fabio Mori.

Il torneo si si svolgerà dal 6 giugno al 2 agosto presso il campo sportivo Oscar Zonzin e le sette contrade si sfideranno per conquistare il titolo, contendendosi il posto della vincitrice della 45ª edizione, la contrada Cavaliere.

“Iniziative come questa – ha dichiarato l’assessore allo Sport Andrea Chiarato – sono un patrimonio prezioso per la nostra città perché nascono dal basso, coinvolgono migliaia di cittadini e rafforzano quel senso di identità e appartenenza che rende vivi i nostri borghi. Il torneo delle Contrade di Borgo Montello, giunto alla 46esima edizione, è l’esempio perfetto di come lo sport possa essere motore di coesione sociale e memoria storica, unendo generazioni diverse attorno a valori comuni. Non possiamo che essere orgogliosi di queste realtà che, attraverso la partecipazione attiva, offrono opportunità sane e formative ai nostri cittadini”.

“Il Torneo delle Contrade rappresenta l’anima di Borgo Montello – ha aggiunto il consigliere comunale Roberto Belvisi – ed è bello vedere come, anno dopo anno, si rinnovi la passione e l’impegno di tutta la comunità. Questo appuntamento non è solo una manifestazione sportiva, ma anche un’occasione per ritrovarsi, riconoscersi e rafforzare il legame con il territorio. Complimenti a tutti gli organizzatori e un grande in bocca al lupo ai partecipanti”.

“Il Torneo delle Contrade – afferma Fabio Mori – non è solo una manifestazione sportiva, ma un vero e proprio patrimonio della nostra comunità. Nato quasi in sordina grazie all’intuizione e alla passione di Oscar Zonzin, Giancarlo Verardo e Amedeo “Ranger” Bigolin, è cresciuto fino a diventare un appuntamento atteso e identitario, intitolato con affetto e riconoscenza ad Artino Cassanelli, figura indimenticabile per tutti noi. Oggi, come allora, il torneo rappresenta un momento di unione, di memoria e di passione autentica, capace di coinvolgere intere generazioni. Vedere famiglie, giovani e anziani vivere insieme queste serate è la testimonianza più bella del valore dello sport quando nasce dal cuore di un territorio. Ringrazio tutti coloro che, anno dopo anno, rendono possibile tutto questo con impegno e amore per la nostra storia, nonché il Comune di Latina per la vicinanza dimostrata”