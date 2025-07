Girava in auto con un’ascia: denunciato un 55enne di Aprilia

APRILIA – Denunciato un uomo trovato in possesso di un’ascia ad Aprilia. Prosegue La capillare attività di controllo del territorio della Polizia di Stato nella città di Aprilia, che ieri ha portato all’identificazione di un’uomo, classe 70 in auto in piena notte accompagnato da un altro soggetto mentre la volante del Commissariato era in servizio di pattuglia. Alla vista dei poliziotti l’uomo dopo aver fatto scendere il passeggero con un gesto repentino ha ingranato la marcia per allontanarsi. Gli agenti lo hanno seguito e fermato per un controllo. L’uomo, con pregiudizi di polizia, si è subito mostrato nervoso così gli agenti hanno controllato l’auto e sotto il sedile dell’auto hanno trovato un’ascia di cui non ha saputo dare giustificazione.

A seguito degli accertamenti di rito, l’uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà per possesso ingiustificato di arma.