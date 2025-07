Sezze, il Comune approva il nuovo regolamento per il Patrocinio Morale

La Commissione Cultura del Comune di Sezze, presieduta dal consigliere Gianluca Lucidi, ha approvato il nuovo regolamento per la concessione del patrocinio morale, che ora passerà al vaglio del consiglio comunale. A illustrare il testo è stato l’assessore alla Cultura Capuccilli, sottolineando come il provvedimento punti a semplificare l’iter burocratico e a rendere più trasparenti le procedure per le associazioni e le realtà locali.

Il patrocinio morale, che non comporta spese per l’ente, verrà prioritariamente concesso ai soggetti iscritti all’Albo Comunale delle Associazioni, ma potrà essere esteso anche a enti pubblici, altre associazioni e privati senza scopo di lucro, purché operino nel territorio comunale o realizzino iniziative capaci di valorizzare l’immagine della città. Rientrano tra le attività che potranno beneficiare del patrocinio quelle che contribuiscono alla crescita culturale, sociale ed economica della cittadinanza, promuovono il turismo, le attività agricole e commerciali, rispettano i principi di solidarietà e le tradizioni locali o coinvolgono associazioni sportive e culturali. Il regolamento esclude invece il patrocinio per eventi con spese a carico del Comune, iniziative promosse da soggetti politici o sindacali, attività con fini di lucro non legate alla promozione dell’immagine della città o iniziative lesive della reputazione comunale. Inoltre, il patrocinio morale non equivale a una sponsorizzazione diretta e può essere revocato in caso di utilizzo improprio.

“Con questo provvedimento – ha spiegato Capuccilli – vogliamo rendere il patrocinio morale uno strumento più accessibile e chiaro, valorizzando al meglio eventi e iniziative di qualità che portano beneficio alla comunità”.